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Рада угрожает устроить Зеленскому новый Майдан

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Шестого лидера Незалежной и украинцев призвали хорошенько принюхаться

Бойкое решение нового президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады привело депутатов в бешенство и неповиновение. Сам указ лидера нации был опубликован накануне, 21 мая, а уже сегодня из стен парламента в адрес пана актера посыпались угрозы и обвинения в узурпаторстве власти.

Отметился своим спичем и председатель Рады Андрей Парубий, который фактически призвал граждан страны к очередному Майдану.

"Вы думаете, что пахнет реваншем? Принюхайтесь – это запах горящих шин. Реванш не пройдет!" – написал пан спикер на странице в Twitter.


Свою запись он оставил после того, как парламент отказался включить в повестку дня на рассмотрение два законопроекта, поданных президентом. К слову, документы касались изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов" и "О публичных закупках".

Ранее сегодня Парубий заявил, что вчерашний указ главы государства о роспуске Рады противоречит законодательству, пишет RT. Один из апологетов госпереворота в 2014 г. считает, что подобная инициатива пана Зеленского может привести "воюющую страну" к конституционному кризису.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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