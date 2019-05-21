Украинский олигарх пролоббировал своего человека для контроля над новым лидером Незалежной

Шестой руководитель украинского государства Владимир Зеленский сегодня назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента Украины. Соответствующий указ размещен на сайте лидера Незалежной. Документ подписан 21 мая.

Судя по всему, в соборной начался очередной этап бесконечной олигархической майданной революции. Дело в том, что пан Богдан в прошлом работал советником в правительстве Николая Азарова (во времена правления Виктора Януковича) по антикоррупционной борьбы. В 2014 г. он баллотировался в Верховную раду по спискам от "Блока Петра Порошенко" и занимал проходное 74 место, однако мандата тогда ему не дали.

В том же майданном году пан Богдан стал внештатным советником экс-губернатора Днепропетровской области, местного олигарха Игоря Коломойского. Также являлся одним из адвокатов днепропетровского же бизнесмена Геннадия Корбана после того, как 31 октября 2015-го тот был задержан по предъявлению ему четырех уголовных статей, включая "Создание организованной преступной организации".





Как написала ранее во вторник "Открытая Украина" со слов своего источника в команде Зе, вернувшийся на днях на родину из вынужденной ссылки пан Коломойский делает все, чтобы "подвесить нового президента и "дергать" при необходимости – в частности, тут эффективно работает банальный шантаж", поэтому он всячески проталкивает на пост руководителя АП " своего верного клеврета – Андрея Богдана".

По словам источника, сей персонаж сначала был "смотрящим" за президентской кампанией актера, а теперь должен стать "смотрящим" за самим лидером страны. И это при том, отмечает издание, что "на нем клейма негде ставить".

"Даже простого перечисления его "заслуг" будет достаточно для понимания, кого нам впаривают в качестве главы АП. Ведь это именно Богдан в свое время переметнулся из команды (третьего президента Виктора) Ющенко под крыло Януковича. Именно он работал в правительстве Азарова – официально должность его звучала как "правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики", но на деле он как раз помогал тогдашнему премьеру эту самую коррупцию узаконить и стричь с нее купоны", – заявил источник.

Собеседник назвал возможное назначение этого человека главой администрации "плевком в память Майдана". Он добавил, что пан Богдан после 2014-го был люстрирован.

Позже к вечеру сегодня стало известно о целой веренице назначений. Так, первым помощником президента назначен соучредитель Зеленского по ООО "Квартал 95" Сергей Шефир,первым замглавы АП стал исполнительный продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов. Должности замов главы администрации получили Кирилл Тимошенко, Елена Зеркаль, Руслан Рябошапка и Юрий Костюк.

Советниками Зеленский назначил Руслана Стефанчука и Михаила Федорова, первый будет представителем президента в Раде. Должность помощника лидера нации досталась юристу-международнику и кинопродюсеру Андрею Ермаку.

Кроме того, во вторник глава государства освободил с поста начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, на его место пришел генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг", участник гражданской войны в Донбассе Руслан Хомчак.

Помимо этого, пан Зеленский сегодняшним указом распустил Раду, назначив внеочередные выборы в парламент на 21 июля, сообщил телеканал "112".

