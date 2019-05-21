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"Бомба замедленного действия": Зеленский попал в сложную ситуацию из-за новых санкций против России

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Главу Незалежной поставили в заведомо проигрышное положение

Пока Владимир Зеленский обживается в роли главы государства, правительство расставляет для него капканы. Министерство экономического развития и торговли Украины ввело экономические меры против РФ – повысила пошлины на российский цемент. По мнению главы Украинского аналитического центра, экономиста Александра Охрименко, у этого решения есть далеко идущие последствия, которые сыграют против Зеленского.

По решению министерства, в следующие пять лет цемент из России будет облагаться антидемпинговыми пошлинами в размере почти 115%, говорится на сайте ведомства. По словам Охрименко, пошлины не причинят большого ущерба РФ, а вот украинская экономика пострадает, что отразится на ситуацию внутри страны.

"Все эти пошлины и запреты, которые введены против России, – бомба замедленного действия для Зеленского", -сказал эксперт RT.

По его словам, Зеленский "попал в очень сложную ситуацию". У него есть два плана действий, и оба проигрышные.

"Он может отменить санкции, только получив при этом массу антипиара. С другой стороны, если ограничительные меры останутся, Зеленский своими руками убьёт экономику Украины", – сказал Охрименко.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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