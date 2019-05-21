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Пока Владимир Зеленский обживается в роли главы государства, правительство расставляет для него капканы. Министерство экономического развития и торговли Украины ввело экономические меры против РФ – повысила пошлины на российский цемент. По мнению главы Украинского аналитического центра, экономиста Александра Охрименко, у этого решения есть далеко идущие последствия, которые сыграют против Зеленского.
По решению министерства, в следующие пять лет цемент из России будет облагаться антидемпинговыми пошлинами в размере почти 115%, говорится на сайте ведомства. По словам Охрименко, пошлины не причинят большого ущерба РФ, а вот украинская экономика пострадает, что отразится на ситуацию внутри страны.
"Все эти пошлины и запреты, которые введены против России, – бомба замедленного действия для Зеленского", -сказал эксперт RT.
По его словам, Зеленский "попал в очень сложную ситуацию". У него есть два плана действий, и оба проигрышные.
"Он может отменить санкции, только получив при этом массу антипиара. С другой стороны, если ограничительные меры останутся, Зеленский своими руками убьёт экономику Украины", – сказал Охрименко.
Но только при выполнении четких условий
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