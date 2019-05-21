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Владимир Зеленский не исключает того, что предложит своему народу обсудить вопрос о формате переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил только что назначенный глава украинской администрации Андрей Богдан.
"Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, – чтобы народ Украины принял это решение",
– заявил Богдан в эфире телеканала "112 Украина".
Он добавил, что будет рассматриваться вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией, а также то, как необходимо решать конфликт на Донбассе. Однако сначала команде нового главы Украине необходимо принять закон о референдуме.
МИД РФ уже говорил о том, что надеется на адекватные действия Зеленского и что он вернется к вопросу об обмене послами с Россией. При этом Москва ждет от нового лидера украинцев конкретных шагов по решению конфликта на юго-востоке Незалежной. Сам Зеленский высказывался о том, что готов к диалогу по этому вопросу.
Но только при выполнении четких условий
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