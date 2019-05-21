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Украинцам дадут возможность решить "российский вопрос" на референдуме

Фото: www.globallookpress.com
Президент Незалежной хочет, чтобы граждане его страны высказались об отношениях с соседней страной

Владимир Зеленский не исключает того, что предложит своему народу обсудить вопрос о формате переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил только что назначенный глава украинской администрации Андрей Богдан.

"Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, – чтобы народ Украины принял это решение",

– заявил Богдан в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что будет рассматриваться вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией, а также то, как необходимо решать конфликт на Донбассе. Однако сначала команде нового главы Украине необходимо принять закон о референдуме.

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

МИД РФ уже говорил о том, что надеется на адекватные действия Зеленского и что он вернется к вопросу об обмене послами с Россией. При этом Москва ждет от нового лидера украинцев конкретных шагов по решению конфликта на юго-востоке Незалежной. Сам Зеленский высказывался о том, что готов к диалогу по этому вопросу. 

Полина ИВАНОВА
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