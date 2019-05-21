Президент Незалежной хочет, чтобы граждане его страны высказались об отношениях с соседней страной

Владимир Зеленский не исключает того, что предложит своему народу обсудить вопрос о формате переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил только что назначенный глава украинской администрации Андрей Богдан.

"Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, – чтобы народ Украины принял это решение",

– заявил Богдан в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что будет рассматриваться вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией, а также то, как необходимо решать конфликт на Донбассе. Однако сначала команде нового главы Украине необходимо принять закон о референдуме.

МИД РФ уже говорил о том, что надеется на адекватные действия Зеленского и что он вернется к вопросу об обмене послами с Россией. При этом Москва ждет от нового лидера украинцев конкретных шагов по решению конфликта на юго-востоке Незалежной. Сам Зеленский высказывался о том, что готов к диалогу по этому вопросу.