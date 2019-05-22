Политик попросил о помощи США из-за отсутствия переговоров по освобождению украинских моряков

Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о том, как Украина будет выстраивать отношения с Россией.

По его словам, призыв к США усилить санкционное давление на Москву связан с молчанием Кремля и отсутствием продвижения в переговорах по освобождению задержанных моряков.

Богдан добавил, что Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой, однако при этом Зеленский будет придерживаться политики "кнута и пряника".

"Ну и, конечно, мы должны идти и другим путем – кнута. Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам",

– цитирует его телеканал "112 Украина".

Во время инаугурации Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры по Донбассу с Россией, напоминает телеканал "360".