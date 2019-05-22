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Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о том, как Украина будет выстраивать отношения с Россией.
По его словам, призыв к США усилить санкционное давление на Москву связан с молчанием Кремля и отсутствием продвижения в переговорах по освобождению задержанных моряков.
Богдан добавил, что Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой, однако при этом Зеленский будет придерживаться политики "кнута и пряника".
"Ну и, конечно, мы должны идти и другим путем – кнута. Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам",
– цитирует его телеканал "112 Украина".
Во время инаугурации Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры по Донбассу с Россией, напоминает телеканал "360".
Но только при выполнении четких условий
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