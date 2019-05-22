Украина потребовала исключить Россию из СБ ОНН

Киев призвал организацию наказать Москву за "захват" Крыма и Донбасса

И.о. главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун потребовала исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

По ее словам, чтобы Москве считаться полноправным членом организации, необходимо вывести свои войска с "оккупированных территорий" и вернуться к системе международного права.

"ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права, начиная с вывода их войск",

– цитирует Супрун агентство "Украининформ".

При этом она добавила, что международные организации не должны принимать финансовую помощь Кремля, передает телеканал "360".

Супруг также призвала усилить и расширить санкционный список против России.