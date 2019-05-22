Зеленскому помешают узурпировать власть

Нардепы отказываются складывать полномочия досрочно

Роспуск Верховной рады не законен. На этом настаивает лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. По его мнению, новый президент Незалежной, пользуясь пока еще высоким рейтингом, пытается низвергнуть парламент и узурпировать власть.

"Указ Зеленского о роспуске парламента - неконституционный, противозаконный и своевольный", – говорится в воззвании политика в Facebook.

В связи с этим партия Ляшко организовала сбор подписей под обращением в Конституционный суд страны с требованием отменить решение о роспуске Рады.

"Попытка узурпации власти не должна остаться безнаказанной, – настаивает политик. – Страна оказалась на пороге контрреволюции",– предупредил Ляшко.

О том, что решение президента по поводу Рады может быть оспорено в суде, заявил в среду, 22 мая, и спикер парламента Андрей Парубий.

"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", – написал он в Facebook.

Трения Зеленского и Ляшко начались еще до объявления о прекращении полномочий парламента во время инаугурации президента 20 мая. Досрочные выборы нардепов Незалежной назначены на 21 июля.