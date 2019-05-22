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Президенту Незалежной пригрозили новым Майданом

Фото: www.globallookpress.com
Люди быстро ответят на "антиукраинские шаги", предупредил писатель-националист

Владимир Зеленский принял правильное решение, когда заявил, что идет в президенты всего лишь на один срок. Но если он предаст национальные интересы, народ этого не простит, и президенту придется досрочно уходить со своего поста. Об этом заявил известный украинский писатель Василий Шкляр.

По мнению литератора, в нынешних условиях, когда на Украине процветают "воровство и коррупция", руководителей государства нужно менять как можно чаще.

"Президента надо менять постоянно, досрочно, не говорить: "Ой, это дорого". Люди так привыкли. Надо менять, менять и менять! И хороший шаг сделал этот новый президент, сказал, что идет на один срок",

заявил Шкляр в эфире программы "Рандеву" на украинском "5 канале".

Однако существуют условия, при которых Зеленский может не досидеть в президентском кресле даже до конца первого срока. "А вдруг мы увидим какие-то откровенные антиукраинские движения с его стороны – поверьте мне, Майдан очень быстро соберется", – предупредил писатель.

Владимир Зеленский. Фото:president.gov.ua

По его словам, Майдан на Украине "должен быть узаконен в Конституции". "Он вообще не должен расходиться. Как вот тогда – произошла революция – стоять, пока не будут приняты радикальные законы", – заявил сторонник решительных мер.

Ранее в ходе того же интервью писатель предостерег украинскую армию от борьбы за захват российских территорий. По его словам, если Россия присоединится к Украине, а столица единого государства будет перенесена в Киев, в Незалежной не останется ничего сугубо украинского.

Кроме того, Шкляр призывал украинские власти отказаться от притязаний на Крым и Донбасс, поскольку исторически эти земли являются для Незалежной чужими. Если жители восточных областей счастливы, ощущая себя частью России, то нужно предоставить им такое право и не забирать у людей счастье, жертвуя жизнями лучших представителей украинских вооруженных сил, отметил писатель.

Андрей ФИЛАТОВ
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