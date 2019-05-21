Незалежной нужно восстанавливаться и развиваться, а не воевать с соседями

Если Украина станет сильной и могущественной и захватит российские территории вплоть до Москвы, это приведет к гибели страны. Потому что в этом случае она полностью сольется с Россией и в ней не останется ничего сугубо украинского. С таким предостережением выступил известный украинский писатель Василий Шкляр.



По словам литератора, в сильную страну ее исконные земли вольются сами собой. Правда, что это за территории, Шкляр не уточнил.

"Надо строить такую Украину, в которой наступит время больших геополитических разломов, оно неизбежно в ХХІ веке. И тогда, если мы будем сильными, привлекательными, успешными, современная Украина – к ней присоединятся все истинно украинские земли. Возможно, даже те, о которых мы еще не знаем",

– сказал писатель в эфире программы "Рандеву" на украинском "5 канале".

Он рассказал, что часто общается с украинскими военными, в том числе с теми, кто воевал в Донбассе. Они в шутку говорят ему, что собираются воевать до последнего – пока жовто-блакитный флаг не будет установлен над Кремлем. Такие шапкозакидательские настроения Шкляр осуждает.

"Я говорю: зачем тогда вообще воевать, если завоевать Кремль? Давайте сейчас предложим России, и она присоединится к нам вся. Не только Кубань и Воронеж – вся Россия к нам охотно присоединится. И даже столицу перенесут в Киев. Только от нас ничего не останется. Когда-то еще Екатерина II имела такой проект – перенести столицу России в Киев. Представляете, что бы это было? Это был бы крест", – подчеркнул писатель.

Шкляр известен тем, что в своих заявлениях озвучивает точку зрения, непопулярную в нынешней Украине. В интервью газете "Волынские новости" он призвал сограждан признаться самим себе, что исторически земли Донбасса являются для Незалежной чужими. По словам писателя, если жители восточных областей счастливы, ощущая себя частью России, то нужно предоставить им такое право и не следует забирать у людей счастье, жертвуя жизнями лучших представителей украинских вооруженных сил.

Что касается Крыма, то о нем писатель говорит, что полуостров никогда не был по-настоящему украинским. В республике много "природных" русских жителей, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России". Попытки Киева вновь забрать себе эту территорию вызовут у крымчан лишь ненависть, поэтому от подобных усилий нужно отказаться.