Политику грозит тюрьма

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Отмечается, что расследование начали по заявлению бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.

При этом дело завели по трем статьям: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Государственная измена" и "Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий".

Ранее Портнов заявил, что считает Порошенко причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению власти и служебных полномочий. По его мнению экс-глава государства специально отправил корабли в Азовское море, чтобы ввести военное положение в стране.

Политик пока никак не отреагировал на страшную для него новость. Теперь его карьера может завершиться в тюрьме.