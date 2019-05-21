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Государственное бюро расследований Украины возбудило
уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра
Порошенко. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что расследование начали по заявлению бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.
При этом дело завели по трем статьям: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Государственная измена" и "Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий".
Ранее Портнов заявил, что считает Порошенко причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению власти и служебных полномочий. По его мнению экс-глава государства специально отправил корабли в Азовское море, чтобы ввести военное положение в стране.
Политик пока никак не отреагировал на страшную для него новость. Теперь его карьера может завершиться в тюрьме.
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