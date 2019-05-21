Доигрался: Порошенко шьют дело о госизмене

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Юрист Андрей Портнов, бывший первый заместитель руководителя администрации Виктора Януковича, заявил, что направил в Государственное бюро расследований Украины заявление о преступлениях бывшего президента Петра Порошенко.
"Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению власти и служебных полномочий", -
цитирует ТАСС Портнова.
В частности, юрист назвал преступлением приказ Порошенко, о переходе украинских военных на судах через Керченский пролив. По мнению Портнова, экс-президент рассчитывал на то, что инцидент приведет к резонансным последствиям даст возможность заявить об открытой агрессии России против Украины в Азовском море.
Портнов добавил, что подаст в суд заявления о преступлениях не только Порошенко, но и его окружения: бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова, главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергея Пашинского, лидера фракции БПП Артура Герасимова и некоторых других чиновников.
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