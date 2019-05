Дипломатический подлог: Киев перепутал крымчан с поляками

Посольство Украины в США решило напомнить о депортации крымских татар с полуострова в 1944 году. Для накала страстей дипломаты проиллюстрировали публикацию архивным снимком, который подписали так:

"18 мая 1944 года, день, когда мы не смогли остановить Сталина. Вследствие чего мы оплакиваем жертв депортации крымских татар".

На черно-белой фотографии изображены вагоны, в которые заходят люди. Вот только интересная деталь: на одном из вагонов написано France, а у одного из мужчин на рукаве звезда Давида.

Ukrainian diplomacy playbook:

🔹“1944 #CrimeanTatars deportation” is @HolocaustMuseum picture of the Lodz🇵🇱 ghetto Jews

🔹“2019” - arrest of suspected foreign terrorist organization members https://t.co/64uoHUKgKQ



Reality: memorial ceremony in #Crimea🇷🇺

▪️https://t.co/0saGnKxQKt pic.twitter.com/OtwChzyerq