Нибиру
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Посольство Украины в США решило напомнить о депортации крымских татар с полуострова в 1944 году. Для накала страстей дипломаты проиллюстрировали публикацию архивным снимком, который подписали так:
"18 мая 1944 года, день, когда мы не смогли остановить Сталина. Вследствие чего мы оплакиваем жертв депортации крымских татар".
На черно-белой фотографии изображены вагоны, в которые заходят люди. Вот только интересная деталь: на одном из вагонов написано France, а у одного из мужчин на рукаве звезда Давида.
Ukrainian diplomacy playbook:— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 20 мая 2019 г.
🔹“1944 #CrimeanTatars deportation” is @HolocaustMuseum picture of the Lodz🇵🇱 ghetto Jews
🔹“2019” - arrest of suspected foreign terrorist organization members https://t.co/64uoHUKgKQ
Reality: memorial ceremony in #Crimea🇷🇺
▪️https://t.co/0saGnKxQKt pic.twitter.com/OtwChzyerq
Как выяснило посольство России в США, на самом деле на снимке запечатлен момент перевозки евреев из лодзинского гетто в Польше. В 1942-1944 г.г. их переправляли в лагерь смерти "Хелмно". Бесспорно, это страшная страница в истории, но она не имеет никакого отношения к переселению из Крыма татар, армян, немцев, греков, итальянцев, болгар.
Вот только украинских дипломатов такая "путаница" ничуть не смутила. Они взяли фото из архива Мемориального музея Холокоста США, подписали его, как им было нужно, и распространили на просторах интернета.
"Игры украинской дипломатии", – отметили в Twitter посольства РФ.
Эпатажный снимок быстро исчез
Чистый капитал бывшего главы Украины снизился почти на 40%