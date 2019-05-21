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Дипломатический подлог: Киев перепутал крымчан с поляками

Фото: www.globallookpress.com
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Зверства в Крыму подтвердили фотографией евреев из фашистского гетто

Посольство Украины в США решило напомнить о депортации крымских татар с полуострова в 1944 году. Для накала страстей дипломаты проиллюстрировали публикацию архивным снимком, который подписали так:

"18 мая 1944 года, день, когда мы не смогли остановить Сталина. Вследствие чего мы оплакиваем жертв депортации крымских татар".

На черно-белой фотографии изображены вагоны, в которые заходят люди. Вот только интересная деталь: на одном из вагонов написано France, а у одного из мужчин на рукаве звезда Давида.

Как выяснило посольство России в США, на самом деле на снимке запечатлен момент перевозки евреев из лодзинского гетто в Польше. В 1942-1944 г.г. их переправляли в лагерь смерти "Хелмно". Бесспорно, это страшная страница в истории, но она не имеет никакого отношения к переселению из Крыма татар, армян, немцев, греков, итальянцев, болгар.

Вот только украинских дипломатов такая "путаница" ничуть не смутила. Они взяли фото из архива Мемориального музея Холокоста США, подписали его, как им было нужно, и распространили на просторах интернета.

"Игры украинской дипломатии", – отметили в Twitter посольства РФ.

Николай ВИКТОРОВ
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