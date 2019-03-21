Варшава наказала Москву за нападение Гитлера

Поляки отпразднуют начало войны без приглашенных из России

Российская делегация не будет участвовать в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, поскольку взгляды Москвы и Варшавы на историю не совпадают. Так глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский объяснил отказ главы государства Анджея Дуды послать приглашение на празднование в Москву.

"Историческая логика МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", – пояснил он агентству РАР.

По словам Щерского, 1 сентября 2019 г. в Варшаве ждут нынешних союзников и партнеров Польши, к которым относятся члены НАТО, ЕС, страны "Восточного партнерства", в том числе Украина и Грузия. Россия же, по мнению польской стороны, является нарушителем международного права, как и агрессоры в 1939 году.

Поведение польских властей негативно оценили многие политики в Варшаве. По мнению депутата cейма II и III созывов Петра Иконовича, нельзя смешивать современные конфликты и исторические события. "Это черная неблагодарность", – заявил он в интервью Sputnik Polska.

"Если бы не 600 тысяч русских солдат, сложивших головы в польской земле, польского народа бы не было. Мне очень жаль, мне стыдно за моего президента, что он так поступил", – подчеркнул Иконович.

В МИД РФ предпочли оставить ситуацию на совести нынешних польских властей, отметив лишь, что Варшава продемонстрировала очередное проявление "искривленного мировоззрения", раз готова ради "сиюминутных политических приоритетов фальсифицировать летопись Второй мировой войны".

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г., когда гитлеровская Германия напала на Польшу. Вплоть до 1945 г. продолжалась немецкая оккупация всей территории Польши, кроме восточных областей, которые в результате военной операции были присоединены к СССР. При освобождении Польши от немцев Красная Армия потеряла более 600 военнослужащих.

Между тем, сейчас Варшава требует от России выплаты репараций по итогам Второй мировой войны, выбрав в качестве посредника по этому вопросу Вашингтон. Кроме того, Польша обратилась к США с предложением разметить на своей территории постоянный американский военный контингент, пишет РИА ФАН. В настоящее время на польской территории уже базируется на постоянной основе танковая бригада США численностью 4,5 тыс. человек.