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Польше мало быть рядовым членом НАТО, она мечтает о главной
роли на восточном фланге альянса. О стратегических планах Варшавы сообщил
министр иностранных дел Яцек Чапутович.
Он заявил, что Польша собирается стать "ядром военного присутствия" Североатлантического альянса и Соединенных Штатов на Востоке.
"Усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса, в частности укрепление военного сотрудничества Польши и США, остается нашим главным приоритетом",
– цитирует Чапутовича РИА "Новости".
По его словам, этой цели "реально" достичь. На сегодняшний день в Польше находятся порядка 4,5 тысяч американских военных, которые служат в бронетанковой бригаде и интернациональной батальонной группе.
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