Варшава обозначила свой военный приоритет

Польше мало быть рядовым членом НАТО, она мечтает о главной роли на восточном фланге альянса. О стратегических планах Варшавы сообщил министр иностранных дел Яцек Чапутович.



Он заявил, что Польша собирается стать "ядром военного присутствия" Североатлантического альянса и Соединенных Штатов на Востоке.

"Усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса, в частности укрепление военного сотрудничества Польши и США, остается нашим главным приоритетом",

– цитирует Чапутовича РИА "Новости".

По его словам, этой цели "реально" достичь. На сегодняшний день в Польше находятся порядка 4,5 тысяч американских военных, которые служат в бронетанковой бригаде и интернациональной батальонной группе.