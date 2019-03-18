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Америка выжмет из России репарации для поляков

Фото: www.globallookpress.com
Варшава потребовала помощи во взыскании военной компенсации

В годы Второй мировой войны гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз нанесли громадный ущерб Польше. Поэтому Москва и Берлин обязаны выплатить стране военные репарации, считают польские активисты. Они составили петицию на имя президента США Дональда Трампа с просьбой посодействовать в получении средств.

Петиция размещена на сайте Белого дома. В тексте документ, который на данный момент подписали уже 6,7 тысячи человек, отмечается, что "свободные поляки" обращаются к США как к "победителю во Второй мировой войне и гаранту послевоенных соглашений", чья последовательная политика уже помогла многим странам получить компенсацию за причиненный им ущерб.

Авторы обращения заявляют о том, что Польша сильно пострадала в ходе войны, а затем была оставлена под многолетней советской оккупацией, но так и не получила "справедливую компенсацию за действия немецких и русских захватчиков".

Активисты придумали, чем заинтересовать американское руководство и убедить его оказать им помощь. Они заявили, что американское давление на Германию и Россию, которое приведет к удовлетворению всех польских требований, позволит Польше превратиться в сильнейшего союзника США в Европе перед "лицом новой угрозы, возникающей в Европе и Азии, – новой "империи зла".

Фото: pixabay.com

Чтобы документ попал на стол к Дональду Трампу, он должен собрать 100 тыс. подписей к 20 марта. У активистов осталось меньше двух суток.

Польша уже не в первый раз требует от Германии выплаты компенсаций за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой, несмотря на то что Берлин уже выплатил полякам довольно внушительную сумму. Одно из недавних требований заключалось в выплате более $14 тыс. за каждого убитого поляка во Второй мировой войне.

Летом прошлого года политики польской правящей партии "Право и справедливость" заявили о намерении Варшавы добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России. Тогда в Сейме пообещали подготовить перечень претензий к Москве.

Территория Польши была разделена между СССР и Германией перед началом войны в соответствии с секретными приложениями к пакту Молотова – Риббентропа. Москва и Берлин объявили себя союзниками и договорились, что не будут воевать друг против друга.

Андрей ФИЛАТОВ
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