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Польша раскалывает Европу запугиванием России

Фото: www.globallookpress.com
Немцы рассказали о планах "образцового члена"

Варшава раскалывает Европу, увеличивая военные расходы с целью запугать Москву. К такому выводу пришел журналист Феликс Яйтнер, опубликовав обвинительную статью в адрес польских властей в немецкой газете Neues Deutschland.

Он считает, что нынешняя гонка по наращиванию вооружений и военного бюджета в Европе не отвечает интересам стран Евросоюза и не учитывает современных реалий.

Автор заявил, что Польша действует как "образцовый член" Североатлантического блока, поскольку она на протяжении нескольких лет удерживает военные расходы на уровне 2% ВВП и все партии в стране выступают за увеличение данной статьи бюджета.

"Цель запланированного наращивания вооружений настолько же проста, насколько и неверна: запугать врага – в данном случае Российскую Федерацию", – пишет немец в издании.

В целом, напоминает Яйтнер, члены альянса потратили на оборону $900 млрд, тогда как Россия расходовала на вооружение всего $66,3 миллиарда. Причем президент США Дональд Трамп существенно увеличил военный бюджет страны в 2018 году.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Журналист отмечает, что планы НАТО в дальнейшем повысить расходы на вооружение, спекуляции насчет размещения американской военной базы в Польше и принятие новых членов лишь увеличивают градус напряженности в Старом Свете и раскалывают европейский континент на несколько лагерей.

В феврале Варшава предложила Вашингтону разместить в Польше на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы – примерно $2 миллиарда. Предложение было выдвинуто вне рамок блока в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").

Елена УСОВА
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