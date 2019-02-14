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Поляки получат "американские катюши"

Фото: commons.wikimedia.org
США собирает кулак под боком у России

Польша покупает у США дивизион систем залпового огня М-142 HIMARS. Соответствующий договор был подписан накануне в присутствии президента Польши Анджея Дуды и вице-президента США Майкла Пенса.

Присутствие столько высокопоставленных особ на подписании неслучайно. Данный комплекс может нести 6 реактивных снарядов или одну опепативно-тактическую ракету ATACMS. РСЗО, по классу соответствующая российскому "Урагану", предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, систем противовоздушной обороны, бронетехники и живой силы противника. А ракета ATACMS с дальностью до 300 км чуть ли не делает М-142 аналогом российского "Искандера". Кассетная боевая часть, инерциональная система управления. У версии ATACMS Block II головная часть разделена на 13 самоприцеливающихся элементов, а в четвертой версии круговое вероятно отклонение всего 10-20 метров.

Поляки купили 20 пусковых установок за $414 млн. 18 предназначены для оснащения дивизиона и две – для учебного центра в Торуни. В поставку входят управляемые реактивные снаряды GMLRS, оперативно-тактические ракеты ATACMS. Контрактом предусмотрена логистика и обучение. Плюс дивизион получит машины пополнения боезапаса, командирские, и бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ).

Фото: commons.wikimedia.orgКак считают эксперты Центра анализа мировой торговли оружием, дивизион покупается в конфигурации максимально приближенной к той, которая применяется подразделениями армии США. Это говорит о том, что США видят Польшу в авангарде НАТО против возможной "российской агрессии". Задачей М-142 HIMARS будет уничтожение российских комплексов ПВО и бронетехники.

Два года назад польские летчики F-16 получили от США авиационные крылатые ракеты JASSM-ER большой дальности. Они также предназначены для уничтожения комплексов ПВО противника, а также хорошо защищенных объектов.

Александр ИЛЬИН
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