Россия стала только сильнее, признали в Израиле

США и Европа так и не смогли добиться успеха в ослаблении России путем создания русофобской атмосферы на Украине. Об этом свидетельствуют изменения курса их политики по отношению к Киеву, заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.



По словам эксперта, "украинский вопрос" до смерти надоел западным государственным деятелям.

"Нет политики США. Мелкие чиновники пытаются играть и ловить рыбку в мутной украинской воде, начиная от бывшего вице-президента США. Американский президент не знает, на кой черт ему сдалась эта Украина, где она вписывается в национальные интересы США",

– заявил Кедми в эфире телеканала "Россия 1".

После "революции достоинства" в 2014 г. Вашингтон хотел воспользоваться моментом, чтобы вплотную подобраться к границам России и создать там очаг напряжения. "Основная цель замайданивания Украины – нанести смертельный удар по России, забрав Украину и придвинув американский флот и базы к Ростову. Все это рухнуло", – отметил израильтянин.

Эти попытки провалились, поэтому со временем Запад стал обращать на Украину все меньше внимания. Более того, Америка с Европой не ослабили Россию, а добились противоположного результата, сделав ее еще сильнее, указал эксперт.

Он также добавил, что за прошедшие пять лет Европейский Союз в большой степени растерял свой политический вес. Он пытается решить свои внутренние проблемы (Brexit, миграция и другие), и в этом еще одна причина того, что европейцы потеряли интерес к Украине. В области внешней политики руководство ЕС сейчас куда больше озабочено растущим влиянием России и Китая, а также ростом недопонимания с Соединенными Штатами, отмечает Ura.ru.

Новые власти Украины обеспокоены тем, что ЕС и США могут окончательно махнуть рукой на Незалежную. Это лишит страну финансовой и политической поддержки. Поэтому вступивший накануне в должность главы государства Владимир Зеленский призвал Брюссель и Вашингтон дополнительно ужесточить санкции против Москвы. Тем самым он стремится подогреть интерес западных стран к украинской проблематике.