Юмор - это сила: западные СМИ оценили Зеленского

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Актеры, веселящие народ, нередко находят путь в политику. На это обратила внимание газета Financial Times в связи с инаугурацией Владимира Зеленского. Издание напомнило, что украинцы – не единственный народ, попавший под власть шоумена: в 2015 г. президентом Гватемалы стал комик Джимми Моралес.
"Почему избиратели во всем мире принимают комиков-политиков? Потому что юмор – это сила, которой мы инстинктивно доверяем. Даже если она используется цинично, мы бессильны ей сопротивляться", – приводит НСН цитату из статьи FT.
Надо сказать, Зеленский и в день вступления в должность главы государства продолжил подчеркивать свою принадлежность к сфере развлечений. Во время первой речи в роли президента он юморил, рассказывал смешные вещи про своих детей и вспоминал шутки другого президента – выходца из мира шоу-бизнеса американца Рональда Рейгана.
С украинцами, собравшимися у здания Рады, чтобы лично поприветствовать нового президента, Зеленский также вел себя, как актер после удачного выступления, заметили журналисты The New York Times.
"Он приветствовал сторонников, … остановился, чтобы сделать селфи с толпой. В какой-то момент он подпрыгнул, чтобы поцеловать мужчину в лоб. Позже он отказался от автоколонны, чтобы пешком дойти до своего нового офиса", – цитирует НСН американское издание.
Инаугурация Зеленского состоялась в понедельник, 20 мая. Его первым решением стал роспуск Рады.
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