Политик сам раскрыл всю информацию о заграничных апартаментах

Вступив в должность президента Украины, Владимир Зеленский решил отчитаться перед украинцами о своих богатствах – наличности и недвижимости. Он подал декларацию за 2018 г., которая привлекла внимание украинских СМИ.

Из документа следует, что в распоряжении Зеленского и его семьи есть целая сеть "недвижки", разбросанной по всей Европе. Только в одном Киеве у него насчитывается три квартиры и два нежилых помещения. За рубежом у него имеется особняк в Италии и квартира в Великобритании.

Нашлось жилье и в России, а именно в Крыму, о чем стало известно в начале мая. Речь идет об апартаментах в Ялте недалеко от Ливадийского дворца. Правда, крымская жилплощадь записана на жену Елену. Сам Зеленский говорил, что супруга купила эту квартиру до присоединения Крыма к России, напоминает URA.RU. Также из документа следует, что Елена Зеленская арендует квартиру все в той же Британии.

С деньгами у президента и первой леди полный порядок. За прошлый год муж заработал почти 10 млн грн, а его супруга – 1,1 миллиона.

У Зеленских есть доли в бизнесе, они имеют корпоративные права в компаниях "Квартал-концерт", "Гауди студио", "Инвест анима" и "Фиш-хаус", обратило внимание издание "ФедералПресс".

Из предметов роскоши Зеленские могут похвастаться хорошей коллекцией дорогих часов таких брендов, как Roleх, Piaget, Bovet, Breguet и Tag Heuer. Автопарк тоже неплох для главы государства – несколько машин марок "Ленд Ровер" и "Мерседес".