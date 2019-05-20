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Германия сделала "отличный подарок" Зеленскому на инаугурацию

Владимир Зеленский. Фото: AP/TASS
продолжение"Живут в страхе": украинцы достигли полного дна
Берлин дал украинскому лидеру денег

Германия выделила Киеву €82 млн в качестве помощи. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который назвал это "отличным подарком" вступившему в должность главы Незалежной Владимиру Зеленскому.

"Отличный подарок Германии на инаугурацию президента Владимира Зеленского. Берлин окажет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн Евро",

– написал Мельник в Twitter.

По его словам, деньги предназначены для проведения реформ в стране. Подписание протокола об оказании материальной поддержки было запланировано на понедельник, 20 мая.

Ранее Владимир Зеленский официально принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады. Во время церемонии произошла пара курьезных эпизодов. Так, речь Зеленского на русском языке вызвала возмущение украинских депутатов, самым активным из которых был лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Кроме того, перед вручением Зеленскому удостоверения главы государства документ упал с церемониальной подушки на пол.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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