Германия сделала "отличный подарок" Зеленскому на инаугурацию

Берлин дал украинскому лидеру денег

Германия выделила Киеву €82 млн в качестве помощи. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который назвал это "отличным подарком" вступившему в должность главы Незалежной Владимиру Зеленскому.



"Отличный подарок Германии на инаугурацию президента Владимира Зеленского. Берлин окажет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн Евро",

– написал Мельник в Twitter.

Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації Президента @VoZelenskiy: Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн. євро на вітчизняні реформи у 2019 році! Сьогодні у Києві підписується 🇺🇦🇩🇪протокол! Danke Deutschland @RegSprecher @BMZ_Bund @giz_gmbh pic.twitter.com/QY3NCjpL1u — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 мая 2019 г.

По его словам, деньги предназначены для проведения реформ в стране. Подписание протокола об оказании материальной поддержки было запланировано на понедельник, 20 мая.

Ранее Владимир Зеленский официально принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады. Во время церемонии произошла пара курьезных эпизодов. Так, речь Зеленского на русском языке вызвала возмущение украинских депутатов, самым активным из которых был лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Кроме того, перед вручением Зеленскому удостоверения главы государства документ упал с церемониальной подушки на пол.