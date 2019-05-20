"Живут в страхе": украинцы достигли полного дна

Жители Незалежной не уверены в завтрашнем дне

Граждане Украины очень сильно изменились за последнее время и вынуждены жить бедно, в атмосфере полной неуверенности. Однако самое страшное то, как рассказал бывший первый заместитель главы администрации экс-президента страны Виктора Януковича Андрей Портнов, что люди постоянно находятся в состоянии страха.

"Украинцы изменились. Да, в основном я пока общаюсь с теми, с кем у меня есть деловые отношения. Но в целом наши люди изменились, они стали жить бедно, у них нет уверенности в завтрашнем дне", – заявил Портнов телеканалу NewsOne.

Он добавил, что люди боятся не просто того, что станут жертвами противоправных действий на улицах, но войны.

В 2014-м против Портнова, как напоминает агентство РИА Новости, возбудили уголовное дело на Украине. Прокуратура Киева пришла к выводу, что политик незаконно воспользовался своим положением, возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко и присвоил себе деньги учреждения. Его объявили в розыск, однако Портнов смог доказать свою невиновность в суде ЕС, после чего инстанция Киева потребовал от следствия прекратить его розыск.