Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский потребовал от США ужесточить антироссийские санкции

Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС
Новый президент Украины надеется, что американцы помогут ему бороться с "агрессией" России

Владимир Зеленский, едва вступив в должность нового главы Незалежной, первым делом обратился к США за помощью и потребовал от государства-друга, как он считает, сильнее давить на Россию. Лидер украинцев заявил о своей просьбе представителям Вашингтона и Конгресса Соединенных Штатов Америки во время встречи 20 мая. 

Как передает слова Зеленского официальный сайт президента Украины, по его мнению, США являются серьезным партнером Незалежной. В первую очередь это касается "преодолении агрессии России". 

"Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", – заискивал перед американцами новоизбранный президент Украины.  

Он также поблагодарил Дональда Трампа, главу США, за поздравление с инаугурацией, прошедшей 20 мая в Верховной раде. Зеленский надеется, что в скором времени сможет пообщаться со своим американским коллегой. Глава Незалежной добавил, что США являются для Украины примером в области демократических реформ и он готов следовать по пути этого государства, чтобы стать "европейской страной в сфере ценностей и прозрачности". 

К слову, за день, 20 мая, Зеленский дважды упомянул "российскую агрессию", хотя его речь на инаугурации обошлась без слов о РФ. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Конфликт России и Израиля приведет к ядерной войне

США заступятся за "младшего брата"

Знамение для Зеленского: глава Украины плохо кончит

На инаугурации произошло непоправимое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей