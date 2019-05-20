Зеленский потребовал от США ужесточить антироссийские санкции

Новый президент Украины надеется, что американцы помогут ему бороться с "агрессией" России

Владимир Зеленский, едва вступив в должность нового главы Незалежной, первым делом обратился к США за помощью и потребовал от государства-друга, как он считает, сильнее давить на Россию. Лидер украинцев заявил о своей просьбе представителям Вашингтона и Конгресса Соединенных Штатов Америки во время встречи 20 мая.

Как передает слова Зеленского официальный сайт президента Украины, по его мнению, США являются серьезным партнером Незалежной. В первую очередь это касается "преодолении агрессии России".

"Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", – заискивал перед американцами новоизбранный президент Украины.

Он также поблагодарил Дональда Трампа, главу США, за поздравление с инаугурацией, прошедшей 20 мая в Верховной раде. Зеленский надеется, что в скором времени сможет пообщаться со своим американским коллегой. Глава Незалежной добавил, что США являются для Украины примером в области демократических реформ и он готов следовать по пути этого государства, чтобы стать "европейской страной в сфере ценностей и прозрачности".

К слову, за день, 20 мая, Зеленский дважды упомянул "российскую агрессию", хотя его речь на инаугурации обошлась без слов о РФ.