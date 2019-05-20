Трамп написал Зеленскому письмо

Мировые лидеры поздравляют нового президента Украины

Лидер США Дональд Трамп не смог лично присутствовать на инаугурации Владимира Зеленского 20 апреля, но его послание привез в Киев министр энергетики США Рик Перри.

"США – вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом и, надеюсь, с новым парламентом, чтобы увидеть светлые дни в будущем", – говорится в письме.

Со своей стороны, Перри отметил, что речь Зеленского в Раде была "очень впечатляющей" и народ Украины может рассчитывать на поддержку Вашингтона в "стремлении к свободе через свободу экономики", передает "112 Украина".

Опосредованные поздравления Зеленскому передала и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Канцлер поздравляет господина Зеленского в связи со вступлением в должность президента Украины", – заявила на брифинге в Берлине зампредставителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Немецкая сторона указала, что поддержит борьбу Киева за территориальную целостность и готова продолжить работу в "нормандском формате", сообщает РИА "Новости". Напомним, Берлин на инаугурации Зеленского представлял бывший президент республики Кристиан Вульф.

Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что готова к сотрудничеству с новой киевской властью.

"Великобритания продолжит поддерживать украинские реформы, безопасность и процветание, а я с нетерпением жду совместной работы с вами и вашей администрацией", - говорится в поздравлении Мэй Зеленскому, текст которого опубликован в ее Twitter.

Ряд глав государств, в частности президенты Грузии и трех прибалтийских стран, лично присутствовали на церемонии и смогли поприветствовать нового президента Украины. А вот поздравлений из Москвы Зеленский не дождался. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, контактов с лидером Незалежной у Владимира Путина не запланировано.