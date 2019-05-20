Зеленский остался без поздравлений Путина

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Вступивший в должность президента Незалежной Владимир Зеленский дождется поздравлений главы России Владимира Путина только после окончания войны в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", – заявил он.
Пока же в Москве не планируют контактов с новым украинским главой, поздравлять Зеленского с инаугурацией Путин также не собирается, передает ТАСС. Отметим, что российская делегация не была приглашена на церемонию.
Зеленский вступил в должность президента 20 мая. Выступая в Раде, он заявил, что главная цель – прекращение огня в Донбассе, ради чего он готов на любые шаги, даже во вред своей популярности.
Зеленский также объявил о роспуске Верховной рады через 2 месяца и предложил сместить с постов ряд министров и силовиков. После этого выступления на Украине началась волна отставок.
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