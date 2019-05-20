Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский остался без поздравлений Путина

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Кремль не планирует контактов с украинским лидером

Вступивший в должность президента Незалежной Владимир Зеленский дождется поздравлений главы России Владимира Путина только после окончания войны в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", – заявил он.

Пока же в Москве не планируют контактов с новым украинским главой, поздравлять Зеленского с инаугурацией Путин также не собирается, передает ТАСС. Отметим, что российская делегация не была приглашена на церемонию.

Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Зеленский вступил в должность президента 20 мая. Выступая в Раде, он заявил, что главная цель – прекращение огня в Донбассе, ради чего он готов на любые шаги, даже во вред своей популярности.

Зеленский также объявил о роспуске Верховной рады через 2 месяца и предложил сместить с постов ряд министров и силовиков. После этого выступления на Украине началась волна отставок.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Поляки предупредили немцев о наведенных на Берлин российских ракетах

Польша призывает Германию отказаться от дружбы с Россией и подумать о своей защите

На инаугурации Зеленского произошел конфуз

Вступление украинского президента в должность не обошлось без перепалки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей