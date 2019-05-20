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Европа потребовала от Зеленского быстро решить газовый вопрос

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеАмериканцы в ужасе: Россия готовится к бомбардировке Украины
На согласование всех деталей осталось всего полгода

Представитель Еврокомиссии, замглавы председателя по делам Энергосоюза Марош Шефчович не просто из любезности приехал на инаугурацию Владимира Зеленского. Его цель в Киеве – добиться возобновления переговоров между РФ и Украиной о транзите газа в Европу. Об этом рассказал европейский источник.

"Шефчович проводит в Киеве встречи с представителями команды нового президента и с премьер-министром Владимиром Гройсманом", – передает ТАСС.

Причем Шефчович дал понять, что затягивание времени не в интересах Украины, и предложил провести встречу в трехстороннем формате "в кратчайшие сроки".

Фото: www.globallookpress.com

Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается в конце 2019 года. Еврокомиссия заинтересована в том, чтобы новый договор был заключен на срок не менее 10 лет. Москва готова рассмотреть такой вариант при прочих выгодных коммерческих условиях.  

Зеленский вступил в должность президента Украины в присутствии иностранных гостей в понедельник, 20 мая.

Николай ВИКТОРОВ
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