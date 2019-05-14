Власти Незалежной готовятся к "деструктивным действиям" со стороны России

Украине нужно закачать примерно 20 млрд куб. м газа в подземные хранилища к предстоящему зимнему сезону в случае прекращения транзита голубого топлива из России европейским потребителям. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он признал вероятность остановки транзитного маршрута через Незалежную в январе 2020 г., когда заканчивается контракт с Москвой.



"Безусловно, мы этого не хотим, но должны быть полностью готовыми к деструктивным действиям со стороны России",

– написал пан Коболев в Facebook во вторник, 14 мая.





Далее он отчитался о подготовке киевским режимом шагов ради спасения украинцев.

"Интенсивно закачиваем газ в подземные хранилища. К зиме необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд куб. м газа – при таком условии система будет работать стабильно и гарантировать доставку газа всем потребителям. Закупка газа требует значительных средств – мы рассматриваем все возможные варианты финансирования. В этом вопросе крайне важно сотрудничество и поддержка со стороны правительства", – считает глава компании.

По его словам, диспетчеры "Укртрансгаза" получили инструкции, как поддерживать ГТС "в реверсном режиме, который будет задействован в случае нулевого транзита".

Также пан Коболев отрапортовал о работах по устранению "слабых звеньев" в газотранспортной системе Украины.

"Полная готовность к прерыванию транзита – лучший стоп-фактор для "Газпрома" и предохранитель от газового шантажа", – констатировал украинец.

В начале мая пан Коболев заявил, что "Нафтогазу" придется продолжить переговоры с российским монополистом по продлению транзитного соглашения.

А ранее сегодня эксперты, комментируя планы Киева закупать у американцев их сжиженный газ на территории Польши, указали украинским властям на ценовую составляющую данной идеи. По мнению специалистов, такое топливо обойдется Незалежной еще дороже реверсного.

"В Киеве купят пару партий (СПГ США), торжественно отчитаются, что снизили энергетическую зависимость. Но в долгосрочном плане рассчитывать на такую схему смешно", – оценил прожекты постмайданных руководителей гендиректор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов.