Незалежную внесли в черный список

Гости Киева рискуют здоровьем, предостерегают на Святой земле. Там признали поездки на Украину опасными.

Угрозу жизни представляют больные корью. По их числу Незалежная стала рекордсменом Европы, сообщил накануне Центр новостей ООН.

Израиль внес Украину в список неблагонадежных стран. В него также попали Грузия, Албания, Мадагаскар и Либерия. Слишком часто путешественники привозят оттуда страшную инфекцию, предупредили в израильском Минздраве.

Более 70% всех заражений в Европе этого года приходится на Украину. В 2018-м она стала лидером по заболеваемости корью во всем мире.