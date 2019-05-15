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"Мертвый гусь: Порошенко вынесли окончательный приговор

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Политик за последние дни потерял уважение всех украинцев

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Нестор Шуфрич вынес окончательный приговор действующему президенту страны Петру Порошенко. По его мнению, политик уже превратился в "мертвого гуся".

Как отметил Шуфрич, глава государства перед уходом с поста совершает непонятные действия.

"То цепляние за власть, которое мы видим, когда раздаются должности и награды, принимаются стратегические решения человеком, который уже даже не хромая утка, а, простите, мертвый гусь",

– сказал депутат, высказывания которого опубликованы на сайте политсилы.

Политик подчеркнул, что Порошенко не стоит пытаться отложить дату инаугурации Владимира Зеленского. По мнению Шуфрича, лучшее что сейчас может сделать президент – как можно скорее уйти с поста вместе со своей администрацией, передает "Царьград".

Напомним, что в Раде зарегистрировали постановления о проведении инаугурации Зеленского 19, 20 и 26 мая, а также 1 июня.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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