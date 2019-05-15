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На Украине назвали рецепт возрождения СССР

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
продолжениеОтчаявшиеся украинцы нашли ахиллесову пяту у Крымского моста
Москва сделала уверенный шаг к восстановлению империи

Власти РФ раздают паспорта жителям непризнанных республик Донбасса, чтобы восстановить Советский Союз. Такое мнение высказал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"В России действует закон о возможном предоставлении гражданства России всем жителям бывшего СССР. Именно этот закон является абсолютным основанием идеологии современной России. То есть Россия пытается идти к восстановлению СССР",

заявил специалист в эфире программы "Рандеву" на украинском "5 канале".

Другой целью Москвы, по мнению Вятровича, является якобы подготовка к вооруженному вторжению на неподконтрольные Киеву украинские территории. Подобный сценарий был реализован накануне грузино-осетинской войны 2008 г., отметил украинский историк.

Фото: www.globallookpress.com

"Сценариев множество возможно. Даже грузинский сценарий Абхазии, когда выдача паспортов стала подготовкой к непосредственной вооруженной агрессии. Это абсолютно может быть повторено и в Украине", – указал он.

Ранее ведущие украинские политики резко осудили Москву за решение выдавать гражданам Украины, проживающим в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках российские паспорта. Президент Незалежной Петр Порошенко призвал мировое сообщество "оперативно и жестко" отреагировать на этот шаг. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что кабинет министров признал недействительными российские паспорта, которые выдаются в Донбассе, передает "Обозреватель".

В то же время депутат Верховной рады Надежда Савченко отметила, что в подобной ситуации виновата сама Украина. "Украина попросту не открыла окно возможностей для жителей Донбасса. Этой возможностью воспользовалась Россия... Это исключительно наши недоработки", – отметила политик в эфире телеканала NewsOne.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Украинские власти в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение Кремля, по их мнению, нарушает Минские договоренности.

Андрей ФИЛАТОВ
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