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Отчаявшиеся украинцы нашли ахиллесову пяту у Крымского моста

Фото: most.life/multimedia
продолжение"Крен вам!": новейшие украинские катера заваливаются на бок
До такого способа уничтожения переправы в Незалежной еще никто не додумывался прежде

Украинцы в отчаянии. Крымский мост не рушится, сколько бы ему этого не предрекали, находя все новые и более сумасбродные причины. Теперь у них осталась одна надежда – небесные силы. Они уверены, что уж молнии точно развалят переправу.

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что разряды молний могут буквально сжечь Крымский мост.

"Если молния попадает в мост, то она несет разрушение. Потому что на конструкцию воздействует высокая температура. По сути, это плазма, которая выжигает материал",

рассказал Сергиенко изданию "Сегодня".

Даже если сходу превратить Крымский мост не удастся, то металл и бетон все равно утратят свои несущие качества, и со временем вся конструкция рухнет. Не поможет даже то, что при его строительстве были соблюдены самые высокие стандарты качества. И способов защиты от удара электрического разряда практически нет, уверяет эксперт.

"Единственным средством являются специальные средства защиты против молнии", –  сказал он.

Сергиенко отметил, что "это очень недешевое удовольствие", видимо, намекая на то, что Россия не в состоянии найти средств на подобные технологии. Хотя даже украинцы должны понимать, что те меры, которые приняты для безопасности Крымского моста, говорят о почти безграничных возможностях российских властей в этом вопросе. По крайней мере, средства на то, чтобы защитить его буквально сверху донизу, нашлись.

Кстати, забавный факт. Взять комментарий у "эксперта" Сергиенко украинское издание "Сегодня" решило после того, как опубликовало новость о том, как в Крымский мост ударили молнии. Материал содержит фото двух молний, одновременно попавших в переправу. Снимок, как утверждается, был сделан очевидцем. Однако СМИ, растиражировавшие его, не смогли воздержались от оценки его подлинности.

Как бы там ни было, после "двойного удара" мост остался стоять как ни в чем ни бывало. Так, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что ровно год мост работал без перерыва, обеспечивая связь между Крымом и материковой Россией. Даже несмотря на то, что в районе Азовского моря часто возникали штормы, пишет РИА "Новости".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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