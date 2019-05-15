Отчаявшиеся украинцы нашли ахиллесову пяту у Крымского моста

До такого способа уничтожения переправы в Незалежной еще никто не додумывался прежде

Украинцы в отчаянии. Крымский мост не рушится, сколько бы ему этого не предрекали, находя все новые и более сумасбродные причины. Теперь у них осталась одна надежда – небесные силы. Они уверены, что уж молнии точно развалят переправу.

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что разряды молний могут буквально сжечь Крымский мост.

"Если молния попадает в мост, то она несет разрушение. Потому что на конструкцию воздействует высокая температура. По сути, это плазма, которая выжигает материал",

– рассказал Сергиенко изданию "Сегодня".

Даже если сходу превратить Крымский мост не удастся, то металл и бетон все равно утратят свои несущие качества, и со временем вся конструкция рухнет. Не поможет даже то, что при его строительстве были соблюдены самые высокие стандарты качества. И способов защиты от удара электрического разряда практически нет, уверяет эксперт.

"Единственным средством являются специальные средства защиты против молнии", – сказал он.

Сергиенко отметил, что "это очень недешевое удовольствие", видимо, намекая на то, что Россия не в состоянии найти средств на подобные технологии. Хотя даже украинцы должны понимать, что те меры, которые приняты для безопасности Крымского моста, говорят о почти безграничных возможностях российских властей в этом вопросе. По крайней мере, средства на то, чтобы защитить его буквально сверху донизу, нашлись.

Кстати, забавный факт. Взять комментарий у "эксперта" Сергиенко украинское издание "Сегодня" решило после того, как опубликовало новость о том, как в Крымский мост ударили молнии. Материал содержит фото двух молний, одновременно попавших в переправу. Снимок, как утверждается, был сделан очевидцем. Однако СМИ, растиражировавшие его, не смогли воздержались от оценки его подлинности.

Как бы там ни было, после "двойного удара" мост остался стоять как ни в чем ни бывало. Так, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что ровно год мост работал без перерыва, обеспечивая связь между Крымом и материковой Россией. Даже несмотря на то, что в районе Азовского моря часто возникали штормы, пишет РИА "Новости".