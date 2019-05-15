Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Новейшие украинские катера заваливаются на бок

Кадр youtube.com
продолжение"Эти люди бессовестны": американцев вывело из себя окружение Зеленского
Гордость флота Незалежной не умеет плавать ровно

Специалисты выявили серьезные проблемы у новых десантно-штурмовых катеров "Кентавр", которые недавно пополнили ряды военно-морских сил соседнего государства. Оказалось, что суда не способны удержать ровного положения на воде.

"Катер, который есть в теории, в характеристиках на бумаге, в макете, который испытывают в специальном бассейне – это одно. Получается, что он должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен. В теории это все может быть хорошо: быстрое, скоростное. А на практике что-то с чем-то не работает, что-то не бьется, и вопросы, вопросы, вопросы",

заявил в эфире телеканала UMN руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

По словам эксперта, "Кентавры" в настоящее время проходят определенное дооснащение, чтобы соответствовать всем заданным и ожидаемым тактико-техническим параметрам. Но поскольку к катерам имеется множеством конструктивных вопросов, а качество изготовления является крайне низким, едва ли суда будут представлять собой грозную боевую силу.

Фото: www.globallookpress.com

В феврале сообщалось, что украинские власти планируют в этом году направить в Азовское море два десантных катера проекта 58503 "Кентавр". Всего в этом году состав ВМС Незалежной планировалось пополнить четырьмя боевыми кораблями.

Первые образцы катеров спустили на воду в прошлом году. Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал их "полностью соответствующими лучшим мировым образцам".

Катера "Кентавр" вооружены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, способны развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.

В конце марта российские военные изучили артиллерийские системы "Катран-М" броневых катеров "Бердянск" и "Никополь" Военно-морских сил Украины, которые были задержаны во время провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Оказалось, что техника находится в ужасном состоянии, поскольку механизмы и детали из-за повреждений и ржавчины не могут работать нормально, а у некоторых конструкций обнаружены кустарные элементы, сообщали "Известия".

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей