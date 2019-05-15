Гордость флота Незалежной не умеет плавать ровно

Специалисты выявили серьезные проблемы у новых десантно-штурмовых катеров "Кентавр", которые недавно пополнили ряды военно-морских сил соседнего государства. Оказалось, что суда не способны удержать ровного положения на воде.



"Катер, который есть в теории, в характеристиках на бумаге, в макете, который испытывают в специальном бассейне – это одно. Получается, что он должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен. В теории это все может быть хорошо: быстрое, скоростное. А на практике что-то с чем-то не работает, что-то не бьется, и вопросы, вопросы, вопросы",

– заявил в эфире телеканала UMN руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

По словам эксперта, "Кентавры" в настоящее время проходят определенное дооснащение, чтобы соответствовать всем заданным и ожидаемым тактико-техническим параметрам. Но поскольку к катерам имеется множеством конструктивных вопросов, а качество изготовления является крайне низким, едва ли суда будут представлять собой грозную боевую силу.

В феврале сообщалось, что украинские власти планируют в этом году направить в Азовское море два десантных катера проекта 58503 "Кентавр". Всего в этом году состав ВМС Незалежной планировалось пополнить четырьмя боевыми кораблями.

Первые образцы катеров спустили на воду в прошлом году. Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал их "полностью соответствующими лучшим мировым образцам".

Катера "Кентавр" вооружены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, способны развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.

В конце марта российские военные изучили артиллерийские системы "Катран-М" броневых катеров "Бердянск" и "Никополь" Военно-морских сил Украины, которые были задержаны во время провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Оказалось, что техника находится в ужасном состоянии, поскольку механизмы и детали из-за повреждений и ржавчины не могут работать нормально, а у некоторых конструкций обнаружены кустарные элементы, сообщали "Известия".