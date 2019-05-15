"Эти люди бессовестны": американцев вывело из себя окружение Зеленского

Соратники нового главы Незалежной оказались причастны к антиамериканскому заговору

В команде помощников и советников избранного президента Украины Владимира Зеленского есть личности, которые участвовали в сговоре против президента США Дональда Трампа. Этот факт до глубины души возмутил личного адвоката Трампа Руди Джуллиани, который потребовал от Зеленского избавиться от них.

Речь идет о так называемом "русском следе" в выборах США в 2016 году. Победу Трампа на выборах связали с происками Москвы, которая якобы помогала ему в достижении успеха. На самом же деле оказалось, что в пору говорить об "украинском следе", потому что именно украинские чиновники распространяли ложь о Трампе. Это очевидно, ведь президент Петр Порошенко и его соратники открыто выступали против прихода к власти Трампа и всячески помогали избирательной кампании его оппонента – Хиллари Клинтон.

Казалось бы, с уходом Петра Порошенко эти люди должны были остаться не у дел. Но не тут-то было. На днях Джулиани обнаружил, что эти же господа входят в окружение нового главы Украины.

"И избранный президент Зеленский сейчас находится в руках людей, которые серьезнейшим образом выступали против президента Трампа… Это они, вероятно, настроены создавать проблемы для президента... Я знаю, насколько эти люди бессовестны!"

– сказал адвокат американского лидера в интервью телеканалу "Iнтер". Полную версию беседы опубликовал журналист Дмитрий Анопченко в Facebook.

Узнав об этом, он даже отменил поездку в Киев. Американский адвокат считает, что Зеленский должен провести открытое расследование в отношении упомянутых лиц, которые, по его словам, принимали участие в сговоре. Ведь итоги расследования могут окончательно прояснить источник лживых обвинений в адрес Трампа. Как убежден Джуллиани, в действительности оказалось бы, что за ними стояли украинские чиновники, которые проворачивали грязные дела в тайне и "за спиной у граждан Украины". В этом свете его очень беспокоят слова Зеленского о том, что расследование в отношении некоторых из них стоит остановить.

"Это крайне беспокоит нас всех. Тех, кто хотел, чтобы расследование принесло результаты. Поскольку есть очень серьезные доказательства сговора между Национальным комитетом Демократической партии, американским посольством и некими украинцами, которые фабриковали так называемую "правду" о кандидате Трампе и его предвыборной кампании", – сказал он.

Он выразил надежду на то, что Зеленский все-таки поймет: его окружают плохие люди, которые служат интересам олигархов, а не народа, у которых "не самые лучшие намерения".

"Я говорю о тех, кто связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым (оба являются украинскими предпринимателями-миллиардерами. – Прим. "Утра".)",

– уточнил адвокат Трампа.