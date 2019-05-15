Порошенко отомстил украинцам

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Новые санкции против России, о которых действующие украинские власти объявили в среду, 15 мая, создают негативный эффект, но только для граждан Незалежной и избранного президента Владимира Зеленского. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Отвечать за эти санкции ни нынешнее правительство во главе с Гройсманом, ни уходящий президент Порошенко уже не будут. Поэтому им чем хуже после них, тем лучше. Они создают такую "прекрасную" базу для начала президентского срока Зеленского", – отметил сенатор в интервью RT.
Аналогичное мнение высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он напомнил, сколько за последние дни еще находящийся в кресле президента Украины Петр Порошенко совершил кадровых перестановок, выпустил указов.
"Если Зеленский будет с этим бороться, его будут обвинять в том, что он идет на уступки России, – убежден депутат. – Это не что иное, как внутренняя борьба. Борьба олигарха Порошенко со своим народом, который проголосовал против него".
Ранее правительство Украины утвердило специальные пошлины на
российские товары и ввело запрет на поставки из РФ цемента и фанеры. Некоторые
СМИ также написали о запрете ввоза удобрений, сельхозпродукции и транспортных
средств из РФ. В Киеве назвали новые санкции ответом на "дискриминационные действия" Москвы.
Комментируя это, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что прежде Москва совершала только зеркальные шаги, которые были спровоцированы Киевом.
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