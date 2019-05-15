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Мало санкций: Киев ждет от Евросоюза более жесткой политики в отношении России

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНеслабо замахнулись: Украина вводит особые санкции против России
Украинцы помешались на санкционной войне

На Украине не сомневаются, что Евросоюз продолжит давить на Россию экономическими рестрикциями. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"У нас нет оснований считать, что европейские страны будут сомневаться в необходимость продления санкций", – цитирует ее "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в Киеве рассчитывают на то, что санкции будут продлены еще как минимум на следующие полгода. Однако этого недостаточно: украинские власти намерены выпросить у европейцев еще больше наказаний. Тем более, что есть свежий повод – упрощение процедуры выдачи паспортов РФ для жителей Донбасса.

В последнее время между отношения между Украиной и Евросоюзом стали более напряженными из-за фанатичного желания Киева усилить санкционное давление на Москву. Глава МИД Незалежной Павел Климкин в надежде убедить западных партнеров написал письмо сразу в Евросоюз и НАТО с просьбой покарать РФ. А на днях он сделал громкое заявление: Украина откажется от выполнения Минских соглашений, если Брюссель не расширит антироссийские санкции. Ультимативный тон встретился непонимание Франции, которая не увидела связи между санкционной войной и Минским соглашениями.  

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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