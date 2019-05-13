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Киев грозит Европе: Украина снимет с себя обязанности в рамках минских соглашений

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной шантажируют Германию и Францию, собравшиеся помириться с Россией

Киев предъявил жесткий ультиматум Евросоюзу. Если европейцы отменят санкции против России, то Украина откажется выполнять условия по минским договоренностям. Об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Выступая перед своими коллегами из европейских стран, Климкин пообещал моментальную реакцию Киева на прекращение давления на Москву.

"Если вы пойдете [на снятие антироссийских санкций], как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы",

приводит слова Климкина "Европейская правда".

Свою речь он обратил в первую очередь к представителям Германии и Франции, которые выступают за отмену санкций. Издание отмечает, что Берлин и Париж являются главными лоббистами прекращения санкционной войны с Москвой. Именно на них направлены все усилия украинских властей. По словам Климкина, и те, и другие их "услышали". Но согласны ли они со столь радикально изложенной позицией Незалежной, украинский министр ответить не смог.

Также Климкин не смог объяснить логическую связь между отменой санкций Советом Европы и отказом от исполнения Минских соглашений. По его словам, основания у Киева для отказа от "Минска" заключаются в том, что шаги на встречу России "тотально разрушают всю логику" действий Украины постмайднный период.

Примером шага  ЕС навстречу РФ может стать признание российских паспортов для жителей Донбасса. На Украине надеются, что в мире никто не признает паспортов РФ для Донбасса. Параллельно с этим Незалежная ведет информационную войну против жителей неподконтрольных частей юго-востока. Так, украинская разведка сделала "вброс" о "неполноценности" таких паспортов. Якобы в документах ставится отметка о его "ограниченных возможностях". Как пишет УНИАН со ссылкой на спикера Минобороны страны Дмитрия Гуцуляка, отметка означает, что удостоверение действует только на территории Ростовской области.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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