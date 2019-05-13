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Послание Зеленского на русском возмутило украинцев

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Очередная инициатива нового президента Владимира Зеленского по сплочению соседних и некогда дружественных государств привела в ярость киевских националистов. Пока еще не приступивший к своим обязанностям лидер разместил на своей странице в Facebook ролик, в котором часть теста произносится на русском.

Более того, свой пост Зеленский выложил не только на мове. Он продублировал написанное на "собачьем" языке "лаптеногих" "оккупантов". Так украинцы обозвали русских в комментариях к "посланию мира", где к жителям Донбасса и Крыма обращаются духовные лидеры разных конфессий.

"Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна!",

подписал Зеленский.

В ролике священнослужители говорят вперемешку на двух языках. Например, глава Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий доносит свою мысль на чисто русском.

"Я обращаюсь со словом любви и, ради Бога, прошу тех людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек, орудий, автоматов", - обратился он, призвав конфликтующие стороны ко встрече за столом переговоров.

За слова, сказанные на чужеземном языке, украинцы накинулись на представителя митрополии (МП). (Орфография и пунктуация авторские).

"Собаки с МП имеют право на слово? Перевод собачьем языке обязателен? 
Ты ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ или говоришь и пишешь украинском или скоро тебе конец",

– процедил хамское заявление подписчик.

"Позорный ролик! Никакого сшивания там нет. В стиле Партии регионов. Дублирование на русском ?! Это для слабоумных, не смогли выучить государственный?", – возмутился следующий.

Напомним, Владимир Зеленский выиграл во втором туре президентских выборов у действующего главы Незалежной Петра Порошенко. Инаугурация в прошлом шоумена должно состояться до конца мая. Однако он изъявил желание вступить в должность как можно раньше, чтобы сохранить за собой право распустить парламент.  

Ксения АНДРЕЕВА
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