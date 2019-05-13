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На Украине заговорили о возобновлении полетов в Москву

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной надеются, что вынужденная передышка в авиасообщении скоро закончится

Вернуться к практике, которая существовала до октября 2015 г., когда российские лайнеры летали в украинские города и наоборот, изъявили желание в Киеве. Так, глава  "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Юрий Мирошников выразил надежду, что ловушка, в которую попали соседние государства, прорвется, и авиасообщение между ними возобновится.  

Ситуацию, которая сложилась в воздушном пространстве, он назвал "ненормальной" и "странной", поскольку транспорт колесит между странами.

"Это очень политический вопрос, – отметил руководитель самой крупной в Незалежной компании-перевозчике в беседе с Аvianews. – Очень надеюсь, что она [ситуация] будет каким-то образом разрешена".

Прикрывшись коммерческой тайной, Мирошников не стал озвучивать, какие убытки несет Украина, делая крюк, чтобы "не задеть" небо над Россией, особенно в восточном направлении. Он лишь отметил, что сумма больше, чем в 2015 году. Тогда потери составили $6 миллионов.

Напомним, в начале апреля Украина полностью закрыла небо с Россией, оставив авиасообщение открытым только для миссий международных организаций.

Ксения АНДРЕЕВА
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