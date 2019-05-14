Военные корабли Незалежной якобы подошли незамеченными к российскому порту на Азове

В октябре прошлого года бронированные катера Военно-морских сил Украины (ВМСУ) вплотную подобрались к морскому порту в Ейске. Российская сторона отреагировала на эту вылазку с опозданием, поскольку украинским мореплавателям удалось мастерски замаскироваться. Об этом рассказал бывший командующий Операции объединенных сил Украины на Донбассе, генерал-лейтенант Сергей Наев.



"Был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту. Задержка в реагировании составила 2:00 (не уточняется, часов или минут. – Прим. "Утро.ру"). Это корабли ВМСУ, малые бронированные катера, которые действуют в составе Объединенных сил",

– заявил офицер в интервью ТСН.

Одна международная морская миля равно 1852 метрам. Так что, если верить Наеву, корабли подошли к Ейску на расстояние менее 3 км и, таким образом, находились в прямой видимости не только у пограничников и военных, но и у простых жителей города. Поэтому утверждение генерала о том, что украинские катера никто не заметил, представляется фантастичным. Возможно, на корабли никто не обратил внимания потому, что эту историю бывший командующий ООС придумал от начала до конца.





Наев также рассказал украинским журналистам о том, что российские корабли боятся украинских моряков и "ближе определенной линии" не подходят. Более того – пограничная служба ФСБ якобы не досматривает суда под жовто-блакитными флагами, поскольку армия Незалежной "не дает" им этого делать, отмечает российский "Пятый канал".

"Вызывались корабли пограничной службы, принимались другие военные меры, и вражеские корабли отходили от наших судов. Было два случая, когда они пытались усмотреть украинские суда, но после того попытки прекратились. Ни один фээсбэшник на борт украинского корабля не зашел", – сказал офицер.

Сергей Наев руководил Операцией объединенных вооруженных сил Украины на Донбассе с марта 2018-го по март 2019 года. Накануне генерал выступил с еще одним спорным заявлением: он сказал, что украинской армии по силам за сутки захватить территорию непризнанных республик на востоке страны и закрепиться на государственной границе. В России подобное хвастовство восприняли скептически.