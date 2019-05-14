Киев предупредили о международной изоляции

Зеленскому посоветовали набираться опыта на скотном дворе

Украинские власти взяли опасный курс на разрыв всех связей. На это указал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Он отметил, что команда избранного президента Владимира Зеленского продолжает антироссийскую риторику. Это чревато опасными последствиями, поскольку Украина сама лишает себя "помощи с Востока" в случае необходимости. Поэтому данный курс нужно срочно менять, подчеркнул депутат в эфире телеканала "112 Украина". Однако восстановление отношений с Москвой не должно становиться в противовес доброму расположению Запада к Киеву.

"Хочу дать один совет команде Зеленского. Ласковый теленок двух маток сосет, и надо стать таким ласковым нейтральным теленком, который получает молоко и с Запада, и с Востока", – заявил Рабинович.

Нардеп отметил, что пока у Зеленского это плохо получается. Одни его советники делают агрессивные заявления в адрес Москвы, другие – невежливо прекращают консультации с американской администрацией. В результате адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани уже отменил свою поездку в Киев, заявив, что в окружении нового главы Незалежной есть "враги Америки".

"Я боюсь, что не умные, не дальновидные действия команды Зеленского приведут к тому, что Украина окажется в международной изоляции. Это очень серьезная стратегическая ошибка", – указал Рабинович.

Ранее советник Зеленского Дмитрий Разумков заявил украинским журналистам, что визит Джулиани не планировался официально. Сам же новоизбранный президент выразил надежду, что Вашингтон не будет втягивать Киев в свои внутренние разборки.