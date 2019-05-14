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"Море трупов": в Крыму случилось ЧП

Фото: www.globallookpress.com
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СМИ нагоняют ужас на людей

В Крыму произошло ЧП: популярный курорт утопает в "море трупов". В этом уверяют своих читателей украинские СМИ, которые на ровном месте придумали жуткую страшилку о полуострове.

Издание "Обозреватель" написало о том, что в районе полуострова Донузлав, который входит в курортную зону Крыма, происходит настоящая экологическая катастрофа. Расположенное там озеро якобы уничтожает севастопольская промышленная компания, которая добывает в этом районе песок.

В статье говорится, что из-за работ на поверхности водоема образовалась "бензино-мазутная пленка" и поэтому рыба массово "дохнет". Именно гибель рыб имелась в виду под громким заголовком "Море трупов: оккупанты устроили новое ЧП на курорте Крыма". 

Правда, в погоне за жареной сенсацией о "ЧП" в Крыму украинские журналисты решили совсем не заморачиваться с источниками информации и обратились к таким одиозным блогам, как RoksolanaToday&Крым и "КРЫМский бандеровец". На опубликованных фото "уничтожаемого" озера нет никаких признаков катастрофы, о которых шла речь. "Море трупов", будь то рыбы или люди, отсутствовало, как говорится, от слова "совсем".

"Жареная" новость произвела на интернет-пользователей ровно противоположный эффект: они просто высмеяли попытки издания нагнести страха. Как отмечает телеканал "Царьград", материал иронично нарекли "страшилкой века".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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