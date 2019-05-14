Населению Незалежной, однако, будет не до смеха от коммунальных тарифов

Заявление главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева о переговорах с США по закупке сжиженного природного газа (СПГ) не стоит рассматривать всерьез. Так считает гендиректор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов. Причина очевидна – у Киева нет соответствующей инфраструктуры.

"В Киеве говорят, что есть терминал в Польше, где они будут закупать американский СПГ и качать к себе. Но по какой цене это будет? Сейчас очевидно, что американский СПГ дороже уже в Польше. Плюс транспортировка", – пояснил эксперт в интервью "Свободной прессе".

Таким образом, переговоры, о которых торжественно поведал Коболев, не более, чем пшик. "В Киеве купят пару партий (СПГ США), торжественно отчитаются, что снизили энергетическую зависимость. Но в долгосрочном плане рассчитывать на такую схему смешно", – подчеркнул Правосудов.

Однако украинские власти никак не хотят поглотить гордость и вернуться к прямым поставкам "голубого топлива" из РФ. Более того, даже по транзитному контракту ставят такие условия, которые заведомо не устраивают Москву и, соответственно, исключают возможность заключения нового соглашения.

"Сейчас система (ГТС Украины) загружена и на транзит, и на внутренних потребителей. А если транзита не будет или он сильно сократится, то придется украинцам большую часть труб отключать. Соответственно, отключать и каких-то потребителей, потому что они на одной трубе сидят", - отметил Правосудов.

А тем, кого не отключат, впаяют такие тарифы – мама не горюй. По подсчетам управляющего правовой группы "Трохимец и партнеры" Александра Трохимца, сжиженный, а затем разжиженный газ обойдется украинским потребителям на 30−50% дороже даже так называемого "реверсного". "Значит, взлетят и цифры в коммунальных платежках", – предупреждает эксперт.

Впрочем, решать эту проблему придется уже следующей администрации Незалежной. Пока на Украине не сформировано новое правительство, диалог вести просто не с кем. Тем временем, депутаты Верховной рады никак не договорятся по поводу даты инаугурации избранного резидента Владимира Зеленского.