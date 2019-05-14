Украина понарошку уничтожила российский десант

Киев провел учения на азовском побережье

Вооруженные силы Незалежной отработали противодесантную операцию в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил (ООС) Украины. На роль предполагаемых противников, очевидно, были назначены российские военнослужащие.



В военном пресс-центре отметили, что акватория и побережье Азовского моря "остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа". Поэтому части, задействованные в операции Объединенных сил, "исполняя ежедневные боевые задания на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям при всех вероятных оперативно-тактических сценариев для Приазовья".

В Киеве ранее не раз заявляли о том, что российские военные со дня на день вторгнутся на украинскую территорию, захватив Мариуполь и другие порты с моря. Поэтому в штабе ООС решили отрепетировать именно такой сюжетный ход.

"По легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона",

– говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

В апреле украинские моряки приняли участие в совместных учениях с НАТО "Морской щит – 2019". В ходе маневров 14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции с 2200 военнослужащими на борту выполняли "совместные боевые задачи в Черноморском регионе". В России обратили внимание на то, что для участия в учениях в Черное море зашла едва ли не самая большая корабельная группа НАТО в истории. По мнению экспертов, делалось это для оказания давления на Россию.

"Они хотят поддержать ось "Украина – Грузия против России", и для этого имитируют учения… (Они) носят виртуальный характер, но при этом в информационном пространстве это звучит гордо, особенно для Украины. Так что я вижу в этих учениях, прежде всего, некий политический запрос. Они должны символизировать активную фазу поддержки Соединенными Штатами и государствами НАТО Украины, Грузии, всего того, что связано с давлением на Россию", – прокомментировал в эфире радио Sputnik ситуацию с украинскими военными маневрами заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.