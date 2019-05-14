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Порошенко проторил путь для Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер оказался щедр на советы

Избранному главе Незалежной Владимиру Зеленскому будет очень просто исполнять свои обязанности. Главное – не сворачивать с пути, открытого до него предыдущей администрацией. Об этом заявил Петр Порошенко, выступая во вторник, 14 мая, в Брюсселе на встрече с представителями стран "Восточного партнерства".

"Просто идти дорогой президента Порошенко", – скромно дал совет Порошенко.

Не поскупился действующий глава Незалежной и на советы для руководителей других восточноевропейских стран.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

"Больше реформ, больше сотрудничества с Европейской комиссией, с Европейским советом, с Европейским Союзом", – приводит "Интерфакс – Украины" рекомендации Порошенко.

Проигравший выборы глава Украины дал понять в Брюсселе, что не намерен покидать политическое поприще и рассчитывает вскоре вновь стать коллегой присутствующим.

"Я хочу сказать, что надо верить, что следующие 10 лет будут историей успеха, и, может, через 10 лет мы соберемся тут и скажем – да, так оно и получилось, 20 лет "Восточного партнерства" еще успешнее, чем первое десятилетие", – заявил Порошенко.

Впрочем, пока более реальным для него выглядит другой путь. В Киеве возбуждено уголовное дело по поводу национализации принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому "Приватбанка". Если будет доказано, что Порошенко воспользовался своим служебным положением и "продавил" выгодное для себя решение данного вопроса, ему грозит реальный тюремный срок.  

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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