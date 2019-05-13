Чем ближе конец правления Петра Алексеевича, тем хуже идут его дела

Против президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело из-за давления на суд, который принимал решение о национализации Приватбанка, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.



Об этом сообщили в Окружном административном суде Киева. В апреле коллегия судей выступила с заявлением, в котором обвинила Порошенко и его окружение в давление на судейский корпус в деле о Приватбанке. Они подали иск против главы страны, министра юстиции и Нацбанка Украины, назвав их вмешательство в работу судей попыткой "узурпации судебной ветви власти".

В понедельник, 13 мая, Генпрокуратура Украины после рассмотрения жалобы на Порошенко и его команды фактически дала ход расследованию уголовного преступления.

"Были внесены сведения в ЕРДРП (Единый реестр досудебных расследований Украины. – прим. "Утра") и начато досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019 г. В частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 376 УК Украины", - говорится на сайте Киевского суда.

Если проверка подтвердит факт преступления, то Петру Порошенко и другим ответчикам может грозить тюремное заключение сроком до трех лет или запрет занимать определенные должности в течение пяти лет.