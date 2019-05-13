Генералитет поделился свежими фантазиями о славных победах на востоке

Вооруженные силы Незалежной способны на молниеносный захват неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны. С таким заявлением выступил бывший командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев.



По его словам, военным нужно действовать очень быстро, "чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться".

"Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени – меньше суток. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры",

– заявил офицер в эфире одного из украинских телеканалов.

Единственная причина, по которой Киев не провернул до сих подобную операцию, являются помехи со стороны политиков. Перед военными Украины в настоящий момент не стоит задача силовым путем захватить всю территорию Донбасса, "ведь государство определило, что основной путь получения нашей победы – политико-дипломатический", отметил Наев (цитируется по РИА "Новости").

При этом украинцы ожидают, что силовые структуры непризнанных республик могут напасть первыми, передает РИА ФАН. "Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предусматриваем ответные действия – на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать", – сказал генерал.

Российские эксперты скептически относятся к бахвальству украинцев. "Украина уже неоднократно пыталась силой решить данный вопрос. Как раз это и привело к Минским соглашениям. Никто не сомневается, что потенциал украинских вооруженных сил больше, чем ВС ЛНР и ДНР. Собственно говоря, в том и роль России в Минских соглашениях – она гарант со стороны ЛДНР. Мы гарантируем, что соглашения будут выполняться с политической точки зрения и не приведут к тому, что Киев еще раз попытается решить все силой", – заявил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Слова Наева предназначены "для внутреннего пользования". Они свидетельствуют, что Киев изначально не собирался исполнять Минские соглашения. "На другое на Украине просто не хватает политического искусства. Уходящая администрация приготовит приходящей еще не один подобный сюрприз", – указал специалист.