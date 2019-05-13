Реакция Вашингтона пока не известна

Интересная инициатива появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко. Киеву предлагается заключить с Вашингтоном договор цессии, предметом которого станет город-порт Севастополь в Крыму.

"Предлагаем заключить международный договор о передаче Соединенным Штатам Америки территории города Севастополя в аренду по взаимному соглашению государств (цессии), сроком не более чем на 49 лет", – говорится в петиции.

Автор предложение указывает, что раз Крым принадлежит Украине, то она может распоряжаться территориями по своему усмотрению и раздача городов членам НАТО весьма выгодна Киеву.

"Такой шаг усилит обороноспособность Украины и ускорит процесс фактического возврата Крыма в нашу юрисдикцию, поскольку привлечет интерес США к региону", – отмечает автор инициативы.

Петиция опубликована на сайте главы Незалежной 11 мая. К полудню 13 мая ее подписали 57 человек.

Ранее военное командование РФ приняло решение установить в Крыму радиолокационную станцию дальнего обнаружения "Воронеж", которая "закроет" радарным куполом все Средиземноморье вплоть до Гибралтара.