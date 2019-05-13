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Пропустившего суд Зеленского оштрафовали

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президента Украины осудили заочно

Украинский лидер Владимир Зеленский не пришел на заседание Оболонского районного суда в Киеве – избранный президент обвиняется в административном правонарушении за демонстрацию своего избирательного бюллетеня во время голосования во втором туре выборов.

В суде вместо Зеленского присутствовали два его представителя, рассмотрение дела началось без него, сообщают "Украинские новости". Cуд решил, что комик виновен в незаконной агитации на президентских выборах, и оштрафовал избранного президента на 850 грн, пишет издание.

Во втором туре выборов, 21 апреля, полицейские составили на Зеленского административный протокол по статье "Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации". Во время голосования шоумен показал на камеры свой бюллетень с проставленной в документе отметкой.

Сам Зеленский объяснил свой нестандартный поступок тем, что "не сориентировался". Депутаты Верховной рады установят сроки инаугурации избранного президента в течение этой недели, напоминает "Украина.ру", а сам Зеленский заявил, что хотел бы официально вступить в должность 19 мая.

Валентина МАЙОРОВА
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