Проигрыш на выборах развязал руки обиженным на главу Незалежной

Петр Порошенко уже лишился фактической власти и оставшиеся недели до ухода с поста президента Украины для него обещают быть "веселыми". На него подали в суд киевские служители Фемиды, на собственной шкуре ощутившие властолюбие "шоколадного короля".

Бумерангом пока еще действующему президенту вернулось его настойчивое желание подмять под себя под себя судебную систему. Как заявили в Окружном административном суде Киева, глава страны попытался вмешаться в дело о национализации Приватбанка, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Суд отказался национализировать банк, а позже коллегия пожаловалась на давление со стороны президента. Их заявление опубликовано пресс-службой судебного органа.

В заявлении сказано, что судьи, рассматривавшие дело "Приватбанка", подали иск против Порошенко на имя главы Высшего совета правосудия, в Генпрокуратуру и Государственного бюро расследования. Ответчиками заявлены президент Петр Порошенко, а также министр юстиции и глава Нацбанка Украины. По словам истцов, действия руководства страны были направлены "на узурпацию судебной ветви власти, установления над ним тотального контроля", что является уголовным преступлением. Более того, они собираются добиваться отрешения Порошенко от должности.

"В своих заявлениях в Высший совет правосудия судьи просят <…> постановки перед парламентом вопрос об инициировании процедуры импичмента нынешнего президента",

– говорится в тексте.

Судьи отметили, что руководство страны допустило критические заявления, которые угрожают судебной системе страны, посягают на ее независимость и объективность. Они обратились в Высший совет правосудия с просьбой защитить их от произвола властей, пишет RT.

Остается открытым вопрос, успеет ли Верховная рада объявить Порошенко импичмент. Инаугурация Владимира Зеленского, уверенно победившего на президентских выборах, должна состояться ориентировочно в конце мая. Об этом писало накануне издание УНН.