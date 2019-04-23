Незалежный "Искандер" готовится преподать урок России

Украина готовится испытать опытный образец ОТРК "Гром-2", который позиционируют в Киеве как ответ российскому "Искандеру".

Гендиректор КБ "Южное" Александр Дягтерев заявил, что испытания ОТРК для ВСУ и Саудовской Аравии состоятся уже в этом году.

Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко в своем блоге "Живого журнала". При этом он не уточняет, когда и при каких обстоятельствах Дягтерев об этом говорил.

Исходя из открытых данных дальность ОТРК составляет в настоящее время до 280 км. Однако разработчик уверяет, что ее можно легко увеличить до 480 км, практически, как у "Искандера". Однако и это могут быть не все возможности "Гром-2". Коваленко вспоминает слова Порошенко, который говорил о ракете с дальностью до 1000 км. По его мнению, речь идет не о "Нептуне" и "Ольхе", а именно о "Гром-2", который может быть трансформирован в ракетный комплекс средней дальности.

Пока КБ "Южное" публиковало видео лишь испытания двигателя ОТРК "Гром-2". Летных тестов еще не было в отличие от того же "Нептуна". Тем не менее, ОТРК уже показывали на параде в Киеве, а сам комплекс уже используется украинскими политиками в качестве весомого аргумента для диалога с Москвой. Теоретически ракету "Гром-2" даже можно оснастить ядерной боеголовкой. Но даже обыкновенная осколочно-фугасная боевая часть уничтожает противника на участке 2-3 гектара, а кассетная – на площади до 10 тыс. квадратных метров.